李家超獲大紫荊勳章　誰向特首頒勳章待公布 (00:06)

以往由特首負責頒勳章，至於誰人負責向李家超頒授，政府行政署指，相關安排適時公布。

另外，自由黨立法會議員張宇人、終審法院常任法官李義、科大校董會主席廖長城、藝發局主席王英偉、貿發局主席林健岳、全國政協常委吳良好亦獲頒大紫荊勳章。除李家超外，現屆問責班子21名司局長中，亦有8人獲授勳。政務司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文體旅局長楊潤雄、政制局長曾國衞、財庫局長許正宇、保安局長鄧炳強均獲頒金紫荊星章，他們均是上屆局長。律政司副司長張國鈞和民青局長麥美娟則獲頒銀紫荊星章。

香港運動員在2020年東京奧運會和殘奧取得佳績，取得男子花劍金牌的張家朗、兩面游泳銀牌的何詩蓓、銅牌的李慧詩，今次擠摘「銀」，獲頒銀紫荊星章；取得乒乓球女子團體賽銅牌的杜凱琹、蘇慧音、李皓晴和女子空手道銅牌的劉慕裳，則獲頒榮譽勳章。硬地滾球運動員梁育榮在今屆殘奧獲得1銀1銅，他獲頒銅紫荊星章。