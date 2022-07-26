遭裁判官吳重儀還押小欖 前教師楊博文稱是「人生最難過嘅幾日」 (21:55)

楊又指，這一切對於精神狀態良好的人，無疑是完全無必要的額外懲罰，又認為「裁判官有犯錯，但投訴仍然不成立」難以理解，質疑「投訴法官時需要符合什麼條件投訴才成立」。

關注囚權的前社福界立法會議員邵家臻同意專責法官小組的調查報告，認為時任粉嶺裁判官吳重儀在聆訊這個特別的環境下，基於主觀和短時間的觀察作出相關決定，理據屬薄弱和偏頗，加上她在精神健康範疇上沒有接受過訓練，單以「常人」判被告羈押在小欖精神病治療中心，對被告而言明顯是懲罰，令被告在等候判決前更坐立不安和「難捱」。

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2019年11月11日「大三罷」，楊博文涉嫌當日慢駛私家車，被截查時以腳踢警員腹部，被裁定襲警罪成立，判監9星期，期後又遭任教的小學解僱。其後他決定在網上眾籌50萬元，用作父母醫療開支和生活費，惟前年11月15日遭警方洗黑錢被捕，但准他保釋候查。警方回覆本報查詢稱，財富情報及調查科仍在調查案件。