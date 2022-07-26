六旬漢斬妻謀殺罪成　判終身監禁 (18:42)

被告肖春強（66歲）被控於2019年11月14日，在牛頭角上邨常富樓一單位謀殺其妻子王鳳桂（任職清潔工，55歲）。

辯方求情時形容本案是悲劇，對被告而言亦是「可悲的結局」，法官李素蘭明言謀殺罪是嚴重罪行，無任何彈性判決，依例判處他終身監禁。

案情指，被告與妻子於2017年結婚，為妻子的第三任丈夫，被告不時持雙程證來港，與妻子居於涉案單位，二人經常吵架。2019年11月11日被告來港，案發前兩天被告買餸後，被妻子責罵「買太多生果、太少豬肉」十分浪費，被告反駁稱「同其他人瞓，但唔同我瞓」。

同月14日晚上有朋友上門打麻雀，朋友們離開後，二人繼續爭執，最終演變成肢體衝突，被告將妻子從床上拖落地，從廚房取刀，用以斬妻子的左臉及頭顱，再用木櫈撃打妻子。被告抹掉血漬、更換衣服後，早上7時許經落馬洲離港，同日下午4時許經羅湖返港時被捕。被告在警方錄影會面時又稱，他下跪求情不果，被妻子「搞到亂晒龍」才會行兇。