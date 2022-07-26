58歲電工認燒炭誤殺絕症妻　待精神科報告8月31判刑 (18:48)

58歲男電工為照顧患末期癌症的妻子而辭退工作，前年不忍妻子受苦，在妻子點頭同意下在家中燒炭，並在房外播放佛教音樂祈求妻子無痛離去。妻子同日離世，男子向警方自首。男子原被控一項謀殺罪，由於他患有重性抑鬱症，今（26日）在高等法院以精神失常減免刑責的基礎改認誤殺罪，獲控方接納。法官黃崇厚將求情押後至8月17日，同月31日判刑，期間索取心理、精神科及感化官報告。
案情指，被告郭偉賢（58歲）與胞妹、妻子陳秀雲（54歲）同住於鴨脷洲利民道百良大廈一單位。2020年1月30日凌晨3時許，警方接獲被告報案稱他殺了妻子。
被告在警誡下稱「我燒炭殺死我太太，係想減輕佢嘅痛楚」，他在錄影會面中稱，2018年10月妻子確診患有末期肺癌，被告因而辭退工作照顧她，惟當時癌細胞已擴散至身體不同部位，藥物或治療僅有短暫效用。及至2020年1月中旬，院方稱無更好的治療方法，病情會在2個月內惡化，被告提及妻子曾有輕生念頭。
被告帶同妻子回家後，同月28日再入院，醫生坦然她將於數天內離世，被告不願妻子孤獨離世，將她接回家，並買了一包炭。同月29日晚，眼見妻子感痛楚，被告深信醫生所言屬實，向妻子稱若無法承受痛楚可「送你最後一程」，妻子數次點頭示意。
被告於是到廚房燒炭，將載有炭的鑊搬入房，吻別妻子後，將冷氣機封上，用衣物封阻門隙，在房外播放佛教音樂祈求妻子無痛離去。翌日凌晨3時確認妻子離世，被告將事件告知家人，並致電警方自首。他在會面中又稱希望香港可以合法安樂死。