中大研究：南亞裔HPV疫苗資訊不足　影響接種率 (18:21)

中大醫學院那打素護理學院2021年5月至9月進行有關研究，項目由平機會資助，以20個聚焦小組形式，訪問了73名南亞裔母親（原籍印度、巴基斯坦和尼泊爾籍）及12名華裔母親，她們分別至少育有1名9歲至17歲女兒。

研究發現，不論華裔或南亞裔受訪者，皆對子宮頸癌、HPV和HPV疫苗的認識不足。有尼泊爾籍母親說，從沒聽說過子宮頸癌；另一名印度籍母親則指學校只提供疫苗接種資訊卻沒有關副作用的內容，要了解清楚再考慮。

中大醫學院那打素護理學院助理教授、研究項目首席研究員陳傲霜指，受訪南亞裔母親的女兒HPV疫苗接種率比華裔的低，相差4個百分點，其中巴基斯坦籍的不足10%接種率。一名巴基斯坦籍母親在研究中受訪時分享，在決定讓女兒接種HPV疫苗時，她會先尋求丈夫同意，類似情況亦出現於其他受訪南亞裔母親。陳表示，男性在家庭中任「一家之主」的角色，主導女兒接種的決定權，但男性較少會公開討論女性議題，故研究未包含影響父親決定的因素。

另外，研究亦指出疫苗接種總費約4000至6000元，其價格高昂也影響南亞裔母親的決定。陳表示，受訪南亞裔母親的家庭月入中位數至少較華裔的低約1萬至2萬元，惟現時政府沒有提供足夠資助。