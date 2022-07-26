漁護署引新水耕種植科技種西洋菜等3品種　 (17:51)

本港農業人手不足，自動化水耕種植系統能代替人手進行大量重覆性工作，準確度高。環境監測系統可精準量度不同農作物所需的水量和營養液，把多餘的水份和營養液留待下次使用，減低耗水量。

氣霧耕種系統將營養液霧化噴射到農作物根部，系統適用於根莖類作物，如西洋菜。它旋轉式設計，能減少種植燈數量，節省電源。系統結構輕巧適合在有限空間使用。

可移動水耕栽培系統的多層式設計，可疊10層以上，種植架的遙控系統與遠端監控及管理各類環境參數。中心會聯絡本地農友，為他們提供種子試種，一般建議他們先種植沙律菜作試驗，收成期較短，成功率最高，並引薦種子供應商給有興趣的農友。中心盼未來能加強推廣農業現代化，增加本港農業產量。

中心第二期成功栽種西洋菜、紫白菜苗和金盞花，利用環控水耕技術更可全年生產。紫白菜苗每100克28元；西洋菜每公斤80元；金盞花45元20朵，市民可於蔬菜統營處網上訂購。