被指偏頗缺耐性　涉裁判官鄭紀航香淑嫻投訴不成立 (17:05)

針對時任裁判官鄭紀航的投訴︰

．涉及案件：本地科大生陳凱文（21歲）涉在2019年校長與學生對話的公開論壇中，連同其他人襲擊一名內地生，致其眼部及頭部受傷，受審後被裁定一項襲擊致造成身體傷害罪名成立，判監9個半月。

．投訴內容：鄭官存有偏頗而在證據不足及在錯誤依賴錄影片段的情況下將被告定罪；未有將疑點利益歸於被告；以及未有索取報告便作出不合理的判罰。

．調查結果：鄭官分析及考慮涉案影像片段、相片、被告的個人物品等裁定他是施襲者，雖然原訟法庭裁定定罪上訴得直，但指鄭官審理本案時盡心仔細，沒犯任何法律錯誤。另外，小組認為索取判刑前的報告不應被視作為理所當然的做法；沒有事實基礎證明，不索取報告一事及最終判刑會令人感覺偏頗。

針對時任裁判官香淑嫻的投訴︰

．涉及案件：民間集會團隊於去年1月19日在中環發起「天下制裁集會」，被告施振英 （61歲）在馬路用雙手推「速龍」警員的胸口及用上勾拳打他，受審被裁定一項襲警罪成，判囚一個月。

．投訴內容：香官聆訊時缺乏耐性、對辯方大律師不禮貌、打斷其發言，不耐煩地回應：「咁法庭接納佢呀嘛」；作出事實裁斷時立場偏頗。另香官漠視被告人的輕判請求，判處即時監禁。

．調查結果：根據對話的前文後理，香官指出法庭已作出事實裁斷，接納控方的證供。香官在求情階段耐性地容許辯方陳詞，與辯方大律師討論時的語調平和有禮，沒有流露不耐煩的態度、沒有打斷辯方大律師發言的情況，故裁定香官沒有任何偏頗或涉及言行不當的情況。

另香官的司法決定是否得當，已透過上訴程序由原訟法庭作出裁決，並裁定香官已充份考慮案中的各項因素，及駁回被告的定罪和刑罰上訴。