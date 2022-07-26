涉藉詞替10歲女童按摩後捏其胸部　48歲男非禮罪表證成立 (15:14)

被告梁勝祖（48歲，侍應）否認一項非禮罪，被控於2021年12月4日，在天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。

女童X的母親Y今早接受辯方盤問時又指，認識被告5、6年，至今見面超過30次，X則與被告見面約20次之內。由於次女跟被告的兒子「由細玩到大」，而X有時居於生父家中，因此較少與被告見面。辯方質疑Y作為一名成年女子，卻對女兒被非禮一事毫不關心，於獲X告知至社工聯絡期間的3星期內對此事不聞不問，Y解釋當時忙於照顧初生嬰兒，「嗰個月真係好亂呀」，辯方質問「係咪個仔冇奶飲、喊，緊要過個女比人非禮？」，Y回應「係」，但承認疏忽。

裁判官施祖堯在控方舉證後，裁定案件表面證供成立。被告出庭自辯稱，案發當日X到訪其寓所時被告正午睡，其後X和兒子進了其房間，趴在牀上用X的手機看影片，又提出要到客廳玩。被告為免二人騷擾正睡覺的3歲外甥女，遂提出為他們按摩。X和兒子問何為按摩，被告就用手指按壓他們的背部，解釋「嗱，呢啲咪按摩囉」，之後挨在床頭板，轉用腳跟在他們背上「踩下、按下」。被告作供未完，聆訊午續。