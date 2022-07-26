竹篙灣隔離設施入住人數急增　卓孝業：將優先處理疫情防控 (16:22)

負責竹篙灣日常運作的民安隊自本月起引入「小區管理」模式，由2至3名職員組隊負責60至80個單位。總參事梁冠康解釋，過往約2000人入住時，中央統籌已經足以應付工作，包括處理入營者的熱線和物資派發。因應近日入住人數有上升趨勢，檢視後認為管理策略和部署有轉變，否則管理逾100萬平方米地方，需要較長時間才能應付。

卓孝業稱，工作跟以往分別很大，昔日在執行部門工作，現時則負責政策局工作。他認為每項工作都有挑戰，局方有資深的同事協助，相信保安局團隊都會齊心。

在反修例事件期間，卓孝業是警隊指揮官，曾負責處理理大衝突。國家主席習近平提及要關愛青年未來發展，被問及上任後會如何落實，他指2019年的「黑暴」事件對香港是很深的傷害，未來最重要是一個穩定、和諧的社會，而年輕人是未來的希望，保安局會配合政府整體的政策，舉例紀律部隊有安排少年工作，加強與少年人的聯繫。