3宗投訴法官裁不成立　專責小組指吳重儀下令教師還押小欖「錯誤行使司法權力」 (14:56)

針對裁判官吳重儀的投訴︰

．涉及案件：2019年11月11日「大三罷」，時任小學教師楊博文涉在上水掃管埔路迴旋處腳踢警長鍾宏業的腹部，他被裁定襲警罪成，判監9星期。

投訴內容：

1）吳官偏幫警察，指警員證人供詞不一，顯示他們無「夾口供」

2）對被告心存偏見，以不具說服力為由拒絕接納其證供

3）吳官言行針對被告，包括「喝令」被告脫口罩、不容許補充證供；罪成後，吳官表示，「以為警察會掉佢落橋係荒唐，懷疑被告心智及人格有潛在障礙，先有咁失智行為」，質疑「佢心智係咪仲可以教書」，最終撤銷其保釋，為他索取精神科報告

調查結果：3項投訴不成立

1）根據前文後理，吳官並非按控方證人之間證供的矛盾作為信納基礎

2）被告提上訴時，高等法院原訟庭的裁決顯示吳官分析證人供辭時沒有偏頗

3）吳官措詞平和，沒有喝令情況；同意原訟庭所指，法官在判刑階段不時亦會提及案件情節及刑責的嚴重性，吳官就被告罪責、態度和背景作出評論和考慮，不代表她心存偏頗

然而，專責法官小組對於吳官撤銷被告保釋及索取精神科報告的做法表示「極不認同」，因命令致被告羈押在小欖精神病治療中心，顯然是「錯誤行使司法權力」，對被告構成沉重壓力。

加上，被告不曾提及其精神狀況有問題，吳官受其固有但錯誤的看法所誤導，認為被告想法荒唐，因而懷疑其精神狀況，因此影響她所作的判決；儘管吳官事後承認批出保釋較為理想，似乎意識自己犯錯，總裁判官仍有必要嚴詞提醒。