MIRROR演唱會設實名門票　鏡粉候90分鐘入場批混亂 (12:54)

歌迷李小姐昨午3時許到場，持實名制門票的她，需出示身分證明文件，成功確認身分後，工作人員在她手蓋上紫外光印章，並獲發手帶供識別身分。至晚上7時許，李小姐只需出示手帶便可進場。她亦需掃描針卡及「安心出行」各兩次才能成功進場，形容情況「幾混亂」，但仍然滿意今次安排。

另外，有非實名制進場的歌迷於節目表示，由於自己不需要登記，故則在旁邊等候入場。她指，現場有很多隊伍和「蛇餅」，後來連隊尾都變成「蛇餅」，難找到隊尾。她形容現場指示欠清晰，並沒有明確標示登記實名制的隊列，只有工作人員呼喊「我哋呢度係排緊實名制」，認為入場的指示不足夠，亦都辛苦工作人員。最後，她於場外等候約90分鐘才能進場。

另外，今次演唱會的舞台安全問題亦受關注，歌迷李小姐指，昨晚其中一個裝置是以兩條天橋接駁而成，她目睹有成員「唔係好敢企喺中間接駁位」，形容「唔係好穩陣」。