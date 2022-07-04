6童黨認公廁搶手機掌摑女童　4人判感化令1人判社服令　首被告確診押後判刑 (13:21)

被告為男子張庭叡（17歲）、鄭靈玉（16歲）、陳柏迎（17歲）、呂子晴（18歲）、鄭愷晴（18歲）及李菀淇（18歲）。6人同承認襲擊致造成身體傷害罪。張庭叡、鄭靈玉、陳柏迎及李菀淇另承認處理贓物罪。首被告因確診新型冠狀病毒，未有到庭，押後至8月12日判刑。

法官葉佐文在判刑前，讓眾被告向家人、男友等人發言。不少被告發言時抽泣，並稱對父母感到抱歉，指自己做錯事，承諾不會再犯，將來會好好讀書及工作，其中陳柏迎及李菀淇亦向事主道歉。

葉官判刑時稱，眾被告傷害事主的行為，是不被社會容許，但案件亦延誤一段時間，令被告及其家人面對很大壓力。葉官其後稱「我會畀次機會你哋」，鄭靈玉、陳柏迎、鄭愷晴及李菀淇4人被判感化令，呂子晴則被判社會服務令。

葉官又稱，對5人有信心，相信她們會重回正軌，寄語5人經過本案好好反省，「留意個教訓，掌握人生點行」。葉官另勸喻坐在旁聽席的被告家人、男友等，給予被告多點支援，與她們多溝通，「唔好等佢哋有事先關心人，佢哋每一個都係寶玉」。