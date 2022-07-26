升中放榜　有小學校長稱今年較多人移民　影響派位結果 (12:17)

非華語生阮同學獲派第二志願學校，他住在劏房，平日在窄小空間坐在地下做功課，由於父母不諳中英文，只可靠自己努力。阮媽媽指，兒子英文、數學成績較差，昨日因為擔心兒子沒有書讀而失眠，又指即使兒子獲派的學校排名較低，但兒子喜歡便可。

獲派第一志願的楊同學住在公屋，她指平日半日課後會補習及溫習8小時，其校內成績均在全班首5名，但成績公布前都很緊張，需由老師安慰。

未獲派心儀中學的學生可以選擇到學校叩門。在中華基督教會銘基書院，不少家長和學生來叩門。小六王同學獲派約第十志願學校。陪同她叩門的媽媽表示很失望，指女兒考全級首10名，不明白為何未獲派心儀學校，「原本以為有83%獲派首志願便很有信心，可能運氣差。」她計劃今日到兩間學校叩門，明天再去其他學校。

另一名「叩門」的小六韓同學獲派第三志願，指因母親未滿意結果，希望再到首志願學校嘗試，「有信心叩門，今年應該較易，很多人都派得很好」。