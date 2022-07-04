MIRROR紅館騷 實名制購票者過四關入場 (21:34)

不過，持實名制門票的觀眾若要入場要過「四關」。紅館對出空地架設鐵馬，手持門票的觀眾要先向保安員出示門票，才可入場。其後，觀眾需到實名制門票檢查站，排隊期間會有保安員檢查身份證及即日門票，然後觀眾再到檢查站出示即日門票及身分證明文件，正式核實後會為觀眾戴上手帶及蓋上手印，持實名門票的市民經此程序方可進入場館內。現場共設20個檢查站。

不過，入場時手持內部票及實名票的人，使用同一個出入口，保安員僅檢查觀眾的門票及掃描其疫苗通行證。有觀眾指，上到去場館須再排隊，將有保安「撕飛」及檢查手印。

至晚上近七時，場內人流開始增多，不少觀眾排隊進入場內。「鏡粉」Color今特地請假到場，手持燈牌及不少應援，她認為檢查實名制的流程大致暢順。Color支持演唱會實名制，認為若未有實施實名制購票，不會有搶到門票的機會。

康文署早前主動與主辦機構商討後，令MIRROR的紅館演唱會以實名制方式購票，成為紅館首次使用實名制購票。