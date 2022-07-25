黎棟國形容2019理大示威如「戰爭」 指港人不理解國家安全 (20:45)

講座上有市民問及為何23條需「阿爺出手」，黎棟國指回歸以來港人不夠認識《基本法》，對國家既觀念「可以說是一知半解，近乎沒有」，又稱港人僅留意受《基本法》保障的自由，忽略了第一條列明「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」，且不了解國家安全，指很多人「以為國家安全只是國家不會被別人（攻）打」，對立法反感。他表示，國家安全還包含糧食安全和能源安全等，又指若不能保障國家安全，「人民安全亦不受保障」，並形容23條立法「輕舟已過萬重山」。

黎又談及2019年反修例事件，形容香港理工大學示威一事是「戰爭」，他說當時看電視直播，看到警察的裝甲車被扔汽油彈，擔心車內警員，稱「好彩佢哋買架車買得靚，燒唔到裏面架，外面點燒都得，汽油燒完仲郁得」，又稱警員只是採取戰術包圍示威者，直至「他們士氣低落，瓦解了一個可能（有）好嚴重生命損失的情況」。他表示在示威運動中要保持清醒，說自由非常可貴，但若要「充分行使自由（的權利），便要注意自由的界限」。