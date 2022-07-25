涉藉詞「按摩」非禮朋友10歲女兒胸部 48歲男侍應不認罪受審 (19:57)

涉案被告梁勝祖（48歲，侍應）否認一項非禮罪名，他被控於2021年12月4日，在天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。

庭上播出女童X的錄影會面片段，X表示，生母及繼父跟被告相識約5至6年，梁的兒子亦為其繼妹的男同學，平日稱梁為「祖哥哥」。案發當日X參加學校活動後，因金錢不足購買午餐，主動致電被告並前往其家中吃午飯，之後一度離開單位，傍晚再回到被告的家中晚膳。

期間被告主動叫X和他兒子進房，並提議為X按摩為由，先用手在X的衫外腰間位置按了兩、三下，再伸手入內掃向她右胸，並捏了X的乳房兩下。X覺得難受，遂向梁表示「停手、夠啦，我想出去」，三人於是走出房外吃晚飯。

飯後，被告送X回家。X於數日後向其繼妹提及此事，並於一星期後告訴其母親。事件終由學校社工發現及協助報警。惟辯方盤問時指，當時被告並非用手為他們按摩，而是隔着被鋪用腳跟位置按壓他們的背部，惟X否認並稱感覺到是用手按摩。

另外，案件今早開審時，負責此案的警員漏帶光碟播放器和證物正本，審訊一度押後至中午12時才開始。案件主管其後到場並播放的女童X的錄影會面片段，卻未有為X及其家人的姓名等私人資料消音，遭主審裁判官施祖堯怒斥「點可能X女童名字仲可以出現在片段之中」，又指原定為2天的審訊時間應該相當充裕，但因證物「一而再、再而三」出錯而延誤審訊，反問督察「咩原因導致2日都不夠？」