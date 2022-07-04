新冠疫情｜本港增4130宗新冠陽性個案　九華歌唱興趣班群組擴大　多8校停課 (16:44)

學校今（25日）增1112宗呈報陽性個案，涉及649間學校，其中九龍華仁書院呈報十多宗陽性個案，其中早前已有3名學生染疫的5Y班再多1名學生確診。另外，排球班有4名學生確診，活動期間無佩戴口罩、歌唱班中班及高班分別有11及4名學生確診，兩班曾於上周三（20日）一起唱歌，其間有佩戴口罩，其中1人來自5Y班，其餘來自約11個不同班別，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示暫未見班上有明顯傳播，以上興趣班須停課一周。另外有8間學校個別班級須停面授課堂一周。

增6間院舍呈報陽性個案

院舍則增6間呈報陽性個案，其中愷悅弱智人士之家有4人確診，基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍、保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心、保良局鄭翼之中心、伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院、保良局蕭明紀念護老院，均有1名院友。

醫管局今（25日）公布在公立醫院有1409名病人留醫，在隔離病房有460人；40人在二線隔離病牀；另有432人於北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。

至於醫院感染群組，沙田醫院外科病房一名75歲男病人在7月23日感染，經追蹤調查後，發現多3名男病人和4名員工確診，病人已轉送到威爾斯親王醫院隔離治療，相關病房已暫停接收新症和探房安排。