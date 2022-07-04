祖父因打瞌睡致3歲孫溺斃疏忽照顧罪成上訴得直　官稱案件屬意外擱置原審判刑 (15:29)

判辭指，上訴人李群超為3歲孫兒李子天的爺爺，上訴人相當疼愛孫兒，一家關係融洽。事發於2020年6月，上訴人獨自在泳池外看管孫兒。孫兒起初在較淺水的吹氣水池嬉戲，上訴人替孫兒脫去游泳手袖後小睡，醒來發現孫兒在另一個水深達1.5米的泳池遇溺。上訴人自辯時解釋，「事後諗番轉頭，我梗係知道自己瞌一瞌」。

上訴方質疑，原審裁判官錯誤裁定上訴人罔顧孫兒的溺水風險。法官李運騰表示，上訴人正因為在乎孫兒的安危，才在泳池外觀察孫兒，但任何活動都有風險，並不是讓兒童進行有風險的活動就構成罔顧，「試問有什麼家長可以確保小孩不面對任何風險呢？」

李官又指，原審裁判官裁定上訴人主觀地知道自己打瞌睡的風險，當中欠缺直接證據，亦沒有考慮上訴人對孫兒愛護有加，故裁定定罪不穩妥，下令擱置原審判刑。李官形官，本案是非常不幸的意外，相信事件足以令上訴人遺憾一生，甚至難以面對家人，但他是否須負上刑責，須按照法律及證據決定。