中環「和你lunch」兩男學生否認非法集結等罪　控方指有片段影到兩人攜裝備擲磚 (13:19)

兩名被告譚家樑（20歲）及周柏希（21歲）均為學生。控方開案陳辭指，當日正午，畢打街一帶有人非法聚集和佔據行車路，高叫「香港人報仇」和「沒有暴徒 只有暴政」口號，他們身穿上班服裝或黑白色衫，配戴口罩和手持雨傘。

有人沿途在干諾道中和德輔道中行車路上拋擲磚塊，又以竹枝、圍欄和垃圾等物件作妨礙車輛行駛，畢打街有店舖遭受破壞。下午約1時半，超過300名示威者在畢打街一帶聚集，他們以人鏈方式接力傳遞雨傘等物品，並築起傘陣及路障與警方對峙。

警方其後清場時截停拘捕兩名穿黑衣的被告，譚當時頸上掛有泳鏡和護目鏡，攜有勞工手套和灰黑色口罩；周則配戴黑色鴨咀帽和攜有橙灰色手套。

控方指，有片段顯示，戴灰黑色口罩的譚步行時，在干諾道中行車路上擲下了一塊磚頭；而戴口罩的周亦與一名女子步往德輔道中時，從袋中取出磚頭拋擲在路上。