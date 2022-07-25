理大「圍魏救趙」案19歲女學生認參與暴動判入教導所 (12:59)

法官在判刑時提及，被告吳詠詩（現年19歲）成長坎坷，她已決心改過。辯方指，報告顯示她適合判入教導所，望法庭讓她接受更生鍛煉；參與程度低的年輕暴動者判囚40多個月，實際服刑約26個月，而教導所的刑期可長達3年，故判教導所的刑期是合理相稱。

法官指出，案發於2019年11月19日清晨，是前兩天暴動的延續，有示威者藉在理大附近搗亂，分散警方封鎖能力，營救在校內的志同道合者。暴動歷時約80分鐘，橫跨尖沙咀厚福街和加拿分道一帶，有人使用爆炸力強的特製汽油彈。

法官又指，本案暴動涉數十人投擲汽油彈及堵路，他們是有備而來，但不算計劃周詳和部署精密，無人因此受傷，情節屬於中等。另外，沒證據顯示被告曾直接作出暴力行為或有號召角色，攜有勞工手套、頸圍的她只蓄意留守現場。法官考慮到有關案例，終判被告入教導所，並對被告說「希望你可以珍惜呢個機會」。