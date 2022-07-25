告電影《梅艷芳》侵權　梅啟明申索被剔除　批不公「一定上訴」 (12:10)

法官陸啟康在庭上表示，梅啟明早前申請法援被拒，法庭不會再次押後聆訊，會正式處理案件。對於梅啟明正為「梅艷芳」申請出版類別的商標，質疑電影《梅艷芳》侵權，陸官明言該商標尚未註冊，法庭不會處理有關訴訟。

至於梅啟明持有珠寶、鐘錶類別的「梅艷芳」商標，陸官表示顯而易見，電影的內容與珠寶不盡相同。陸官強調，雖然電影及有關宣傳材料包涵梅艷芳的名字，但不會構成使用商標，「片名只是反映電影的性質，即是已故歌手梅艷芳的傳記」。

陸官提到，本案帶出一個「有趣」的地方，在於梅啟明是否真正擁有梅艷芳的商譽（goodwill），但這不是本案重點。陸官表示，梅啟明的申索明顯沒有勝算，因此剔除申索，並要求梅啟明向安樂影片支付訟費。

梅啟明在庭上反對承擔訟費，表示「我一定要上訴」。散庭後，他批評判決不公平，「如果我繼續輸落去，所有演藝界的人包括明星歌星，全部畀人用哂（商標）」。他舉例指，李小龍的商標要徵求家人同意才可使用，「香港法律點搞啫」。