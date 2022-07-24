鄧炳強：以暴力實現民主　只會令民主更加遙不可及 (14:03)

鄧炳強分享時以學校霸凌事件比喻2019年反修例事件，指外部勢力為繼續「霸凌主義」，聯同他國圍堵中國，以「中國不好」、「使用暴力也不要緊」等說話煽惑年輕人推翻政權。他表示「以暴力實現民主只會令民主更加遙不可及」。他又指，許多年輕人被煽惑參與「暴動」後被起訴，有人鼓勵他們棄保潛逃，就如本月中被捕的4名男子，他們潛逃期間的生活不見天日，他形容幾名被告重新露臉後頭髮長得像「深山野人」。

鄧炳強表示，外部勢力為其利益，欲推翻他國政權，利用當地人對社會或政府的不滿挑起矛盾，並以民主為由鼓勵他們發起「顏色革命」。他認為，民主應由當地人決定，而不是憑外部勢力的「霸權眼光」判斷。

他又說，2019年反修例事年出現大量「文宣」和「假新聞」進行污衊、分化和「起底」行為，稱是為了引起民眾對政府的不滿。他又指，外部勢力亦會以國際制裁的形式威脅當地政府，務求自己不費「一槍一彈」就可推倒政權。

有小學生在會上問及「作為小學生要如何維護國家安全」，鄧回應指只要認識什麼是國家安全，不被分化和守法並不作出暴力行為。

教育局長蔡若蓮在場向師生分享3本書，分別是《香港漁民辛酸史》，以上一代漁民艱辛的生活經歷，提醒讀者要珍惜現在擁有的一切、飲水思源；《與火神搏鬥：―35年消防生涯事件簿》則十分勵志；《潤物細無聲》講述作者與舊生相處的點滴，展示如何以「赤子之心」關懷學生，希望學生藉閱讀更加認識香港歷史。

蔡又表示，教育局會向學校贈書《我的家在中國》，讓學生更認識中國歷史和文化，並會與保安局攜手向中小幼學校派送《我們的國家 我們的安全》繪本助學生建立國家安全觀。