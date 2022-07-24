西九龍總區交通特遣隊連日設路障查車　拘11男 (11:32)

行動中，共拘捕10名本地男子及1名非華裔男子，年齡介乎19歲至47歲，當中有6名本地男子及1名非華裔男子因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，另外4名本地男子因涉嫌「狂亂駕駛」、「危險駕駛」、「擅取交通工具」、「藏毒」、「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，部分被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到，另一名23歲本地男子現正被扣留調查。

此外，共5輛私家車被發現懷疑曾非法改裝，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：懸掛系統、「死氣喉」、軚盤及擋風玻璃等，有關車輛已被拖往九龍灣車輛扣留中心待進一步檢驗。另外，8輛車被發出欠妥車輛報告，136輛車輛在西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵察到涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

警方強調，酒後駕駛及非法改裝車輛不但違法，更對司機及其他道路使用者構成危險。警方會繼續嚴厲執法以打擊相關違例罪行，保障交通安全，並呼籲駕駛人士切勿以身試法。