蔡瀾憶曾赴夏威夷找倪匡談劇本　二人只顧吃喝「戲沒拍成」 (18:58)

期間，有市民問他「倪匡説了很多年，想去安樂死，我猜是因為要照顧太太才沒做，是否應容許安樂死？」蔡瀾回應指，主要原因並非是倪匡要照顧太太，而是有關做法在港屬不合法，儘管外國許多地方只需付錢就行，「但你會唔會拿著這筆錢，孤零零整死自己以後，再叫身邊人帶你回來？到外國安樂死是很不方便的，最好香港能，但香港是永遠都不行，是很難很難的。」

他又說希望終有一日有解決方法，「這就要看人的運氣，可不可以在一生得到一個知己，很明白你想做甚麼，覺得大家的想法是一樣，這些是緣分。你如果是一個很好的人，上天為你安排一個知己，這是做人的一大福氣，尤其是中國人。」

問及通關後最想去哪裡，蔡瀾毫不猶豫說希望去吉隆坡、檳城及新加坡開書法展，順便到新加坡的Hawker Center（小販中心）一嚐當地美食，為大家評選最美味的攤檔。