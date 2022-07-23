警打擊洗黑錢集團拘12人　涉5100萬 (12:39)

警方於行動中，突擊搜查了兩間位於尖沙嘴及北角的酒店房間。房間裏有兩名負責洗黑錢的集團主腦，3名骨幹成員，以及兩名「傀儡戶口」持有人，並搜出多張電話卡、銀行卡，亦有多部智能電話及手提電腦，相信是用來洗黑錢。警方其後於港九新界多個地方拘捕另外5名「傀儡戶口」持有人，相信與該集團有關，不排除有更多人被捕。

警方相信該集團操控30個「傀儡戶口」，與至少56宗發生在今年2至7月的案件有關，包括投資騙案、網上情緣騙案、刷單騙案等，涉及金額超過5100萬元。該56宗騙案中，最高損失一宗達370萬元。警方亦發現該集團會租住不同的酒店，每次租住的時間十分短，以逃避追查。

警方商業罪案調查科總督察鄧國軒指出，有關集團會透過社交媒體，以「揾快錢」招攬本地人士提供戶口，成為「傀儡戶口」，並要求他們到指定酒店留宿5至9日。其間會安排「保安」看守戶口持有人。集團會提供食宿，但同時要求戶口持有人交出登入網上理財的相關資料，如網上理財密碼、電話卡等，並將資料送到集團的「洗錢中心」，讓其他成員能登入戶口。之後，集團會向其他詐騙集團提供「傀儡戶口」的號碼，從而收取騙款，收到騙款後集團成員便會將騙款轉走。完成後集團成員便會讓「傀儡戶口」持有人離開，並以幾千元作報酬。警方呼籲市民切勿借出個人戶口。