六旬翁紅磡站如廁暈倒　職員4小時尋獲終不治　區議員促港鐵興建智能洗手間 (22:07)

死者兒子許先生表示，透過父親八達通出閘紀錄，以及警方翻查閉路電視紀錄，確認父親節約在5時進入洗手間，較原先以為的4時半延遲。他認為，父親昏迷距家屬通知港鐵尋人的時間約為一小時，相信如港鐵及時查找，有更大機會救回父親。

他續稱，港鐵有上述資訊，但未有向家屬交代，質疑是有心隱瞞。他表示，港鐵今再聯絡家人，但僅就事件表示惋惜，說會配合警方調查，完全沒有正面回應其一家的疑問，包括當時如何尋找父親。他稱，父親過往身體健康，有定期做運動，事發當日早上更去踏單車，事前全無異樣，因此更希望了解事發詳情。

民主黨油尖旺區議員朱子洛表示，港鐵站人流頻密，易發生失蹤、失聯事件，今次事件反映港鐵在處理失聯人士的機制不足，又或當中有人失責。他認為，港鐵應加快興建智能洗手間，如使用者於廁格內10分鐘沒有動靜，就會通知車站職員，避免同類事故。他引述港鐵公關指，港鐵行政總裁金澤培亦非常關注事件，期望港鐵盡快檢討及向家屬交代事件。