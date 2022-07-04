承認私下編配景泰苑逾800個單位裝修工程兼合謀定價　三裝修公司兩主管罰款28萬至148萬元 (19:05)

案件答辯方為金光工程有限公司、聯合金輝建築工程有限公司、豪景工程有限公司、聯合金輝工程董事陳金水及豪景工程負責人林保旺。所有答辯方先後承認違例，與競委會達成和解。

法官夏利士接納競委會建議，判所有答辯方各付5分1訟費。金光工程罰款39.8萬元，林保旺則罰款28萬元；較早承認違例的聯合金輝建築工程及豪景工程，因在過程中表現合作，分別獲扣減12%及9%罰款，總罰款各為148.4萬元及143.6萬元。

陳金水則不須罰款，但3年內不得在任何公司出任董事。判辭中引述競委會一方認為，陳是豪景工程的董事，亦是景泰苑的項目主管，公司在他知情下違例，而他本人則負責分配單位及籌備印刷宣傳單張，符合《競爭條例》下的「嚴重反競爭」行為，明顯地違反屋委會政策，及就不可「分餅仔」的警告。夏官接納競委會陳辭，同意陳的行為符合「中等」嚴重程度，判3年取消董事資格令。