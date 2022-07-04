財委會通過公務員劃一加薪2.5%　楊何蓓茵稱日後加強解說薪酬趨勢結果 (18:59)

楊何蓓茵形容，今年公布薪酬趨勢調查結果的時間較為特別，調查由去年4月起至今年3月底進行，首十個月經濟狀況仍向好，因受第五波疫情影響，使最後兩個月經濟「急轉直下」，強調並非每年都會遇到。

立法會議員陳紹雄則關注為何加薪幅度是2.5%，指「政治藝術背後都應該有啲依據」，如加薪是有否考慮追上通脹。楊何蓓茵解釋，2.5%的加薪幅度為行會考慮六大因素後取得的平衡，難以量化有多少比重涉及生活指數變動。

議員簡慧敏就要求局方交代可否承諾檢討薪酬趨勢調查機制；另一名議員楊永杰就認為，公務員薪酬調整應該改革，質疑現行機制是「做又2.5%、唔做又2.5%」，對努力的公務員欠公道，建議引用關鍵績效指標（KPI）計算公務員薪酬幅度。

楊何蓓茵表示會檢視機制，承認公務員薪酬趨勢調查機制有滯後，但強調不會改變做法，並會細心聆聽工會意見。楊何蓓茵又表示，公務員工種類別較多，公共行政工作亦需確保公眾利益等，難以用指標量化工作績效。她認為公務員工作具使命感，「做得好本身就係應該嘅」，現時也有獎勵計劃嘉獎成績優秀的公務員。