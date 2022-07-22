運輸工稱遭黑衣警襲擊入稟索償　警稱當晚沒有身穿黑衣防暴警執勤 (18:38)

原告蕭志雄沒有律師代表，被告由律政司代表警務處長。原告昨供稱案發現場有警員手持警棍，被告方今在盤問下質疑原告未能確定施襲者就是那些警員，原告稱只知施襲者穿黑衣制服，但遇襲時「望唔到咁多人」，亦看不到他們有否配備警棍等。被告方指，原告對於施襲者和施襲過程有多個版本，其指稱是不盡不實，原告否認。

被告方指出，事件中原告只是左足踝扭傷，原告表示不同意，他確認事後僅需使用跑步機治理，毋需做物理治療及轉介專科跟進。被告方讀出原告的銀行帳戶記錄，原告承認案發3個月後兼職工作，收取約800元等款項，但否認在申索書稱半年無收入是撒謊。

被告方引述原告在申索書指稱警員違法，要求對方作出加重損害賠償20萬元，以及懲罰性損害賠償50萬元；他因遭受襲擊和非法禁錮索償30萬元和5萬元，就蒙受苦楚則索償40萬元。原告又要求警方賠償6000元醫療藥油費及一萬元補品費，惟他承認沒提供任何單據作證。

被告方傳召當日在西九龍總部最高指揮中心值勤的總督察林以恆作供，林表示事發時在旺角行動的機動部隊和速龍警員，分別穿着綠色和深藍色制服，換言之沒有原告聲稱的黑衣防暴警員。