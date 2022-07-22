扮星探騙女學生到梯間非禮　地盤工第九度犯非禮罪判囚4年 (18:17)

被告鄔文豪（現年47歲）報稱地盤工人，他與前妻育有一子，其現任妻子居於深圳，背景報告指被告和父母關係惡劣，他亦被前妻騷擾。被告自1999年起案底纍纍，達17項控罪。法官引述辯方求情指，被告感到懊悔，他因家人和經濟壓力而犯案。

法官判刑時稱，被告犯案計劃周詳，他自稱時裝公司經理，說事主X適合及有意聘請她擔任模特兒，騙取其信任，帶她前往梯間。被告事後表示，由於校服較難脫掉，故他叫X更換短袖衫褲後才度身。被告使用軟尺等工具為X度身，以「敏感度測試」為藉口，滿足自己性慾，並無視X要求他停止。

法官形容本案案情令人厭惡，被告以手指侵犯X的私處，創傷報告顯示X事發逾一年後，仍然懼怕被人跟蹤，需要母親陪同外出，她又自責錯信被告，其後在文憑試的表現受影響。法官指出，被告第9次干犯相同罪行，屬加刑因素，被告過往亦曾向身穿校服的少女下手，對社會構成嚴重風險，法庭有責任保護大眾，遂以6年為量刑起點，減刑後判監4年。