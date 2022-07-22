李佩詩將接替梁松泰任社署署長　前消防總長任民安隊總參事 (17:11)

黃少珠1993年11月加入政務職系後，於2020年4月晉升為首長級乙一級政務官（D4）。她曾在多個決策局及部門服務，包括前布政司辦公室、前政務科、前教育統籌局、政務司司長辦公室、公務員事務局及保安局，亦先後出任保安局副秘書長、行政長官私人秘書及商務及經濟發展局副秘書長。

李佩詩1993年8月加入政務職系後，於2020年4月晉升為首長級乙一級政務官（D4）。她亦先後出任公務員事務局首席助理秘書長、政制及內地事務局副秘書長及政策創新與統籌辦事處副總監（後改稱政務司司長辦公室施政報告組副主任）。

梁冠康則於1983年11月加入香港海關任職關員。並於2015年11月晉升為消防總長。梁冠康先後出任不同崗位，執行各類職務，包括擔任訓練學校教官及總部行政工作。他於消防處服務至2021年11月退休。