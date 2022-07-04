新冠疫情｜本港增4270宗新冠陽性個案　公立醫院應變疫情反彈進入次階段將增病牀人手 (17:38)

醫管局今（22日）亦公布多6宗死亡個案，年齡介乎72至97歲，全部均非院舍長者，本身均有長期病患，暫未清楚死因是否與新冠病毒有關。

學校今（22日）增442宗呈報陽性個案，涉及340間學校，其中8間學校個別班級須停課一周，包括聖公會青衣主恩小學6A班有4名學生確診；佛教慈敬學校5C班、啟思小學1A2班、銅鑼灣軒尼詩道官立小學2R班，均有3名學生確診；香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園K3「高愛」班有2名學生確診；保良局羅氏信託學校90班有1名學生確診；聖保祿幼兒園N3B班有2名學生及1名老師確診；國際英文幼稚園（雅息士道）有1名學生及1名老師確診。

再多3間院舍呈報陽性個案，均有1名院友確診，包括東江安老院、鈞溢（山景)）安老院、青和居護老院。