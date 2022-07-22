無業漢斬斃鄰居涉謀殺　精神科醫生稱被告患失智症不宜受審 (16:09)

被告陳鴻芬（56歲）被控於2020年6月9日，在黃大仙竹園南邨華園樓15樓1546室謀殺葉喜成。

小欖精神病治療中心精神科顧問醫生雷聲響引述醫療報告指，被告自被捕後還押小欖精神病治療中心。在今年4月的診症中，被告向雷憶述案發時死者向他借錢，他指控死者說他的壞話，但對方否認；被告不記得曾襲擊死者，但因警方告知他殺了死者，他相信「警察告訴他的事，必然屬真確」，故他打算認罪。

雷聲響評估被告不可能理解法庭聆訊、告知律師他是否同意審訊內容、或理解證人供辭，故不適合受審。

醫療報告顯示，被告還押初期僅出現情緒問題，獲評估適合答辯。雷聲響在控方盤問下同意，被告前年錄影會面時對答正常，能理解警員的說話。但他亦觀察被告的感知能力異常及失真，例如他憶述案發時，見到死者的臉如同魔鬼；被告亦出現性格突變，可能是失智症的早期病徵。