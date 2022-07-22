童樂居虐兒案再多一人認罪囚約7個月　官形容行為非文明社會所見 (18:36)

被告林美寶（56歲）承認3項控罪，涉及2歲女童S、3歲女童AC及一名不知名兒童。案情指，去年12月10日下午，女童S及另外10名兒童坐在地墊上喝水，S推被告的左臂後，被告用力打S的胸口兩下致她倒地。被告又取去女童AC手上的水樽及撞向其臉兩次，又推其腿、拍打水樽以擊中其嘴。及後，被告為一名在床上的兒童蓋被，而一名不知名兒童的腳不斷郁動，被告遂用腳踩其下半身。

署理主任裁判黃雅茵判刑時指，在反覆以0.5倍速觀看閉路電視片後，發現在首次事件發生時，包括女童S在內的11名兒童坐在被告四周，當S以手拍被告的左上臂後，被告隨即放下手頭工作，握成拳頭揮向S的胸口，後再以相同手法令S倒下，作為成年人「根本不可能不知道用了何等力度」，辯方企圖猾辯，奈何影片完全推翻其說法。

黃官指，當時地上確有軟墊，但非覆蓋所有範圍，S跌在墊上實屬幸運，若被告僅為阻止不當行為，她大可出言相勸，可見明顯是為懲罰S，年僅2歲的S骨骼纖、皮膚幼嫩，事後大哭可見痛楚之大。

在第二次事件中，黃官指3歲女童AC只是打開水樽向內看，無作任何挑動被告情緒之事，毫無疑問是被告情緒失控，發洩在AC身上，脾氣非常暴躁。接下來被告所為更令人「氣憤難平」，先向AC潑水故意侮辱她，AC以手掩面後未有罷手，更用力推開其腿，再大力拍下水樽令其猛烈撞向AC嘴部，絕非一時衝動，稱之為「虐待」實為不過。

最後，辯方稱被告因一名不知名兒童在床上郁動，欲糾正其姿勢，卻因腰痛而腳踩兒童。黃官稱，兒童郁動並無接觸到他人，閉路電視亦顯示被告不止一次彎身、以手整理其他兒童的被鋪，「腰痛」之說簡直一派胡言。被告穿鞋大力踏向兒童下肢，「若非親眼看見，根本不能想像係文明社會既專業兒童照顧者會咁做」。

黃官指，3次事件同日發生，被告因工作稍有不順，立即以暴力解決，在年紀相若兒童面前犯案，更屬加刑因素；被告身為有相當經驗的照顧者，育有兩女兩孫，絕對知其所為對兒童帶來的痛苦，認罪後堅稱無意圖犯案，悔意有限，須判處即時監禁。