【附名單】政府委任新一批副局政助19人　至少5人擁傳媒背景　新民黨佔4人冠絕建制政黨 (13:30)

保安局副局長由曾任警務處西九龍總區指揮官的卓孝業出任；於上屆政府擔任發展局副局長的廖振新就成為運輸及物流局副局長；醫管局策略發展總監李夏茵出任醫務衞生局副局長。兩名上屆政府的政治助理升任副局長，包括教育局副局長施俊輝及創新科技及工業局副局長張曼莉。

若按政黨背景，新民黨則成今次委任的「大贏家」，有4名成員獲委任成副局長或政治助理，包括教育局副局長施俊輝、勞工及福利局政治助理傅曉琳、創新科技及工業局政治助理廖添誠及運輸及物流局政治助理陳閱川。

民建聯亦再有3人加入新一屆政府，分別為教育局政治助理蕭嘉怡、律政司副司長政治助理陳倩雯及文化體育及旅遊局政治助理招文亮。至於民政及青年事務局副局長則由來自經民聯的立法會主席梁君彥兒子梁宏正出任。

副局長及政治助理名單如下：

副局長

運輸及物流局副局長廖振新

保安局副局長卓孝業

房屋局副局長戴尚誠

文化體育及旅遊局副局長劉震

醫務衞生局副局長李夏茵醫生

民政及青年事務局副局長梁宏正

教育局副局長施俊輝

創新科技及工業局副局長張曼莉

政治助理

商務及經濟發展局局長政治助理李世華

勞工及福利局局長政治助理傅曉琳

教育局局長政治助理蕭嘉怡

財政司司長政治助理楊通達

創新科技及工業局局長政治助理廖添誠博士

保安局局長政治助理梁溯庭

律政司副司長政治助理陳倩雯

文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮

運輸及物流局局長政治助理陳閱川