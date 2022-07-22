上水擲磚案兩男暴動罪成官押後判刑　控方指黑衣人一方屬煽動者 (11:57)

控方今讀出兩名被告的背景陳述書，首被告劉子龍（現年19歲）於香港完成初中課程，案發時無業，至於次被告陳彥廷（現年18歲）初中就讀粉嶺救恩書院，案發時於屯門青年學院就讀健體及運動課程。兩人因本案定罪之前，均沒有案底。

控方表示，辯方在求情書面陳辭形容雙方陣營均曾丟磚，但控方認為「另一方才是煽動者（instigator ）」。控方又稱，涉案暴動的暴力程度並非量刑重點，重點在於被告的意圖，因本案有證據顯示被告商量攜帶槌子，次被告亦承認向傷者揮鋸。

辯方大律師David Boyton表示，首被告原本就讀第一組別（band 1）學校，還押兩年多已有反省，他亦親自撰寫求情者表達悔意。Boyton提到，首被告的父親每天在延伸法庭旁聽，陪伴兒子面對審訊，另有3名社工撰寫求情信，形容首被告性格勤奮和待人有禮。

另一辯方大律師蒲立新則指，次被告早年喪父，成長經歷較為坎坷，但他並非大奸大惡的人。杜官一度表示，本案情節和罪行嚴重，決定索取背景報告始判刑。