稱治療「宮寒」指插女病人陰道　男中醫非禮罪表證成立 (19:00)

被告曾廸民（37歲），否認一項非禮罪名，控罪指他於2021年4月19日，在藍田匯景廣場一間中醫藥中心猥褻侵犯27歲女子X。X昨日供稱，被告治療她的腰痛及宮寒期間，非禮她的陰部。

辯方今繼續盤問X指出，X以肩頸痛為由求診，為何會讓被告處理腰部等痛症。X表示，被告身為醫師應為專業，相信被告可用肉眼為她斷出其他問題，遭辯方質疑其判斷。辯方又質疑，被告為何沒有即日報警，相隔一日方到警署報案。X解釋，案發當日「諗咗成晚發現好多位都唔對路」，翌日逐決定報警。

浸會大學中醫臨床助理教授周志豪以專家證人身分作供稱，中醫學上沒有記載陰部位置有穴位，指插陰道亦非「常規手法」；周又指「宮寒」可用針灸等非入侵式療法治療患者。另外，雖法例上並無規定，醫師為異性病人治療時，應安排第三者在場。

被告工作的診所經理蔡先生以辯方證人身份供稱，被告兩年前入職，診症認真盡責「口碑好」，亦滿意其工作表現。案件將於8月1日續審。