男工人稱2019年被警襲擊致左腳踝骨裂入稟索償　律政司質疑原告本身對警印象欠佳 (18:22)

原告蕭志雄沒有律師代表，被告為代表警務處長的律政司長。原告任職運輸工人，他稱於事發8月3日外出用膳時，在馬路被警員從後推倒和拖行，途人為他召救護車後送院治理，他的左腳踝受傷骨裂。原告指，他月入2.5萬至3萬元，受傷後約半年沒有收入，就其收入損失索償16萬元，但他主要以現金受薪，沒有相關薪金證明。

被告一方盤問時指出，原告拒絕告知醫護人員其姓名等個人資料，是想隱瞞身分，他出院向警方投訴後，再看醫生時才報稱個人資料。原告作供時承認最初沒有提供資料，他堅決向醫生表明要報警，否認有意誤導。

被告方引述申索書，指自2014年秋天起有無數警暴事件，問及原告是否對警方印象欠佳時原告否認，他指社會上有警暴，但對警員沒有偏見。被告方提到，原告在口供紙說警員當時想打人，原告作供解釋，其說法基於案發社會氣氛和現場環境，他問「揸住警棍同盾牌，如果唔係想打人，係想點？」

被告方又指，原告於庭上證供和先前說法有出入，質疑他是誇大其辭，原告承認他較早時只說被警員推倒拖行，沒說遭拳打腳踢。案件明續，將傳召警員作供。