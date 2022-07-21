男子被捕時涉腳踢警員拒捕罪成還押候判 (18:38)

崔官裁決指，被告黃梓揚（25歲）自言身穿黑衣、戴上口罩及手套是配合當天的悼念儀式，然而該為3M工業手套，屬悼念服飾有違常理。此外，他從社交媒體得知有悼念活動，必定知當時《禁蒙面法》已生效，但他仍因到場「睇下」而襯托他人蒙面，待回家才脫口罩是不合常理，不接納其證供。反之，警員20078張志光證供可信可靠，接納為事實。

崔官指，被告聲稱被按在地後遭噴射胡椒噴霧，惟當時在旁的警員不曾目睹，不接納被告當時受胡椒噴霧影響，才不斷爬起身及腳踢警員。被告的行為令警員無法為他鎖上手扣，需要同袍協助，更需施以胡椒噴霧才能制服被告，對警員構成不便，裁定被告抗拒警員並罪成。

辯方求情指，被告在電腦技術公司任項目總監助理，其母在求情信中指，被告為家中經濟支柱，眼見妹妹電腦殘舊，特意送上新機賀妹妹入讀大學，為人善良。辯方指，被告獲中學班主任力證具備才能，自中學起已是典型的數理資優生，在奧林匹克數學比賽屢獲佳績，相信將來有能力貢獻社會，冀法庭考慮案中無人受傷、較同類案件輕微而輕判。