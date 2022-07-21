廉署起訴前清潔監督及其兒子　涉欺詐承辦商支薪約35萬元 (18:04)

廉政公署周三（20日）落案起訴清潔服務承辦商ISS Facility Services Limited（下稱ISS）前監督及其兒子， 涉嫌偽造其兒子的出勤紀錄， 在約兩年半內欺詐承辦商支薪共約35萬元，被控一項欺詐罪名等。 兩人已獲准保釋，周五（22日）在東區裁判法院應訊， 以待案件轉介區域法院。

兩名被告分別是42歲葉劻祐，及其24歲兒子葉偉樂。 案發時葉劻祐是ISS監督，是中環一幢商業大廈的清服務承辦商。 他於2017年12月為葉偉樂登記加入ISS， 報稱受其監督在該幢大廈任職清潔工。 控罪指2017年12月至前年6月期間， 兩人涉嫌向ISS虛假地表示， 葉偉樂的出勤紀錄準確反映其上班時間， 並意圖詐騙而誘使ISS按照出勤紀錄發放薪金， 導致二人獲利或ISS蒙受不利。 葉偉樂涉嫌從沒有在該幢大廈進行清潔工作， 惟ISS期間向他支薪共約35萬元，違反《盜竊罪條例》 第16A條。

葉偉樂另被控一項交替罪名， 即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產罪。 他涉嫌2018年1月至前年7月期間，知道或有合理理由相信， 在其銀行帳戶內約35萬元款項，全部或部分、 直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理有關款項。 廉署早前接獲投訴展開調查，律政司徵詢法律意見後落案起訴兩人。