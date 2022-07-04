岑子杰上訴要求本地法例承認海外同性婚姻　指保障異性婚姻權與其他形式婚姻不相悖 (18:21)

上訴人岑子杰由資深大律師潘熙代表；答辯方律政司則由資深大律師黃繼明代表。

潘熙陳辭指，《基本法》保障「香港居民」的婚姻自由，沒有列明該婚姻是異性婚姻，即沒有排除同性婚姻；他強調，任何性取向的伴侶皆有正式確立關係的需要，惟同性伴侶的需要，「被視為比異性伴侶較沒價值」，變相是歧視同性戀者，有違「法律面前人人平等」的原則。

潘熙續指，即使法庭不承認同性伴侶的婚姻權，政府仍有法定責任保障同性伴侶的私生活權，須提供與婚姻有同等地位的其他選項，例如容許同性伴侶循民事途徑結合。

代表答辯方的黃繼明則回應，高院在駁回另一宗同性婚姻權案，申請人MK的司法覆核時，指出《基本法》僅限於保障異性婚姻權，而《婚姻條例》等本地法例，同樣列明是「一男一女」的婚姻，故政府無責任保障同性婚姻權。

黃繼明續說，婚姻權不限於一紙婚書，亦包括伴隨婚姻而來的社會福利等權利，故法例並不保障同性伴侶享有同等權利，政府亦無責任容許民事結合。

潘熙則反駁，MK案沒有否定政府可審視現行法例，容許同性伴侶締結為民事伴侶。他又引用一宗英國案例，雖然樞密院否定同性伴侶有婚姻權，但案件早在上訴階段，獲上訴庭聲明政府有責任提供民事結合等選項。