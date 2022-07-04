終院裁定藏索帶案不屬藏有工具可作非法用途　理大案兩藏索帶被告遭改控較重控罪 (15:52)

被告依次為陳建熹（案發時18歲，下同）、陳子健（22歲）、鄭浩麟（25歲）、鄭偉傑（23歲）、張浩然（24歲）、張元山（23歲）、周明摯（41歲）、方淦輝（23歲）、馮天程（21歲）、何焯銘（34歲）及何仲玹（22歲），被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

鄭浩麟、馮天程，涉分別管有1包及3包索帶，各被控一項管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪。兩人原被控《簡易程序治罪條例》第17條下的管有適合作非法用途的工具罪，最高刑罰是罰款5千元及監禁2年。惟終院上周裁定，索帶不屬束縛人身的類別；不是攻擊性武器，也不是適合作非法進入的工具，裁定上訴人不應在此條例下定罪，故控方昨（20日）修改控罪。

開案陳辭指出，警方當晚9時抵達加士居道一帶，其後組成防線推進，示威者不斷向警方投擲汽油彈及雜物等，警方則發射催淚彈驅趕。約11時許，警方展開圍捕，截獲213人包括11名被告，其中陳建熹、何仲玹因受傷被送到醫療區或送院治理。另有4名警員執行職務時受傷，包括被碎片割傷，及被汽油彈殘餘物等滑倒受傷。