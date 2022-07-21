持長棍於大廈竹棚「釣」走手袋　越南漢認罪囚22個月 (15:23)

被告Nguyen Minh Dung（32歲）承認一項「入屋犯法」罪，由律師呈上一封求情信以表悔意。辯方律師求情時指，被告學歷有限，父母、妻兒現居越南，犯案時沒有精密部署，加上於被捕後坦白招認，態度務實。控方則以被告持「行街紙」為由，要求加重刑期。

法官彭中屏判刑時稱，被告爬上涉案大廈10樓單位外犯案，不認同是單純的「借機行事」，犯案時亦持「行街紙」，但考慮到被告於被捕後跟警方充分合作、坦白承認控罪，最終決定判監22月。

控方案情指，被告於去年8月22日爬上深水埗荔枝角道380號東明樓外的竹棚，撿獲一枝竹和一個衣架，遂自製成一枝帶鈎的8尺長棒，伸入10樓一個單位內，「釣」走梳化上戶主女兒的一個手袋，內有銀包、事主身分證、現金1200元、一張現金券、5張信用卡、一張自動櫃員機卡和兩張八達通，總值5904.6元。被告逃走後從袋內偷取1200元現金，再將其他物品丟棄。