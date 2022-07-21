男子帶女童到殘廁要求口交　認罪候判 (15:25)

案情指出，於2021年4月26日，5歲事主X由母親Y委託朋友帶往天澤商場大堂，下午一時許，X未有自行到達商場內補習社，卻在大家樂快餐店外徘徊，被告余嘉明（31歲）上前向X搭訕，並帶她到俊宏軒商場的殘廁。

當Y獲悉X沒有補習，Y向商場查詢及要求翻查閉路電視。其後X返回補習社，她告訴Y自己被一名叔叔帶到商場天台玩耍，再去一個殘廁。被問及叔叔對X做過甚麼，X則保持沉默，Y遂報警處理。

X於警方錄影會面下表示，她在大家樂外等候姊姊時，遭被告帶走。兩人在殘廁除下口罩，被告脫去自己衣服和X的校服，舔X的私處。被告聲稱其下體腫脹不適，要求X為他口交令他舒服，X不情願之下順從被告，事後感到羞恥。

被告被捕後在警誡下承認犯案，他曾撫摸X胸部和要求她口交。閉路電視顯示，被告與X進入殘廁19分鐘後離開，另外X透過認人程序認出被告。