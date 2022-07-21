作曲人陳瑋洛認恐嚇及襲擊漁農署人員　還押候判 (15:20)

被告陳瑋洛（34歲）於2021年11月25日，與女友在清水灣郊野公園違規露營，2名漁農署職員發現後上前警告，兩人收拾期間，人員發現有煮食爐燃點，欲作票控，要求被告出示身份證。被告兩度拒絕出示證件，並從後褲袋取出一支長30厘米的鐵管揮舞。漁護署農林助理員杜慧妍及吳嘉雯試圖制服，吳嘉雯期間多次被推開墮地，造成瘀傷。

被告代表律師求情表示，被告深感悔疚，為自己行為感到羞恥，亦非故意令任何人受傷，並向2名事主鄭重道歉，案發當日若有足夠同理心，相信可避免該案發生。律師續指，今日為被告生日，相信事件令他畢生難忘，考慮到被告第一時認罪，希望可以保釋候判。

裁判官劉淑嫻聽罷陳詞後指，案件涉公職人員收襲，法庭要嚴肅處理，逐拒絕其保釋申請，案件押至8月4日在東區裁判法院判刑。