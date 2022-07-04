CECC聯署致函拜登倡制裁律政司及檢控官　特區政府強烈譴責 (17:00)

CECC信件由CECC委員會多名成員聯署，當中包括民主共和兩黨的眾議員及參議員，但17人委員會中有5名國會議員未參與聯署。他們向拜登致函形容，政府檢控官是破壞法治的「同謀」，質疑新任律政司長林定國亦會延續上任司長的強硬做法，打壓異見。他們建議，律政司及自願參與政治檢控的檢控官應受制裁，以展示美國行政當局關注中國及香港當局履行國際義務，及國際要求釋放政治犯的關注。

林定國：卑劣行徑徒勞無功 續履行憲制職能

特區政府則發聲明嚴厲譴責CECC，形容行為屬威嚇一直獨立和公正地秉行公義的律政司檢控人員。

律政司長林定國表示，以任何卑劣行徑企圖向檢控人員施壓，都只會徒勞無功。他將與律政司人員繼續團結一致，無畏無懼和不偏不倚地履行憲制職能。

政府又指，維護國家安全屬於主權司法管轄區的內部事務，《港區國安法》在香港的實施不應受到任何形式的干預，批評美方政客橫蠻無理的霸凌行徑，嚴重違反國際準則，同時粗暴干涉香港事務和中國內政。

政府表示，檢控人員嚴格按照行之已久的國際慣例履行職責，作出檢控決定時，只會根據適用法律以及可獲接納以充分支持提出法律程序的證據，稱香港屬法治之地，「有法必依，違法必究」，沒有任何人凌駕於法律之上，案件亦不會因涉案人士的政治理念或背景而在處理上有所不同。