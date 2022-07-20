《羊村》案辯方結案：煽動條文中「憎恨」定義模糊 (19:05)

被告為黎雯齡、楊逸意、伍巧怡、陳源森及方梓皓。辯方結案陳辭稱，煽動罪由當時殖民政府訂立，認為控方引用該法例檢控時須要合憲和通過相稱性測試；繪本內羊和狼的角色全屬虛構，讀者對於其內容可以有不同解讀。

辯方反駁控方依賴工會的政治立場指控被告，辯方引述工會願景包括為社會發聲及爭取權益等，工會曾經去信政府就防疫措施給予意見，在聲明表示捍衛民主自由，屬於以合法目的服務會員和大眾。辯方續指，繪本內提到言論自由受到限制等字眼並非煽動，故事中罷工情節也是是受《基本法》所保障權利。

辯方認為，煽動罪條例中的「憎恨」、「離叛」等的定義模糊，界線並不清晰，被告不知道何以觸犯控罪，有如盲人摸象。若然控罪條文不清楚，對於具爭議性議題，人們未能掌握相關事實，他們或怕誤墮法網，造成寒蟬效應。法官一度提出言論自由不是毫無限制，本案正是要討論並作出恰當限制。

案件下周六（30日）續由辯方結案陳辭。