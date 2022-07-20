女子手術前藥物敏感昏迷多日不治裁死於不幸　死者母親哽咽不滿裁決 (18:38)

陪審團另裁定，死者謝碧琪（終年34歲）於2018年11月1日，在荃灣港安醫院注射抗生素羅氏芬（Rocephin）後，出現嚴重過敏反應引致休克及腦部缺氧，於同月13日去世。陪審團亦向荃灣港安醫院提出4項建議：

1）強化急診（Code Blue）指引及急救指引（Resuscitation policy），確保有效傳達至各前線醫護人員：如每年至少進行一次啟動Code Blue演練、提供強制性課程予相關人員等。

2）改善醫生、護士於急救過程間的相互溝通：提供指引列明醫生於交接期間需要溝通的事情，如用藥情況及對應的處理方法，避免急救期間出現誤會或遺留。

3）改善醫療記錄的處理過程：指引列明醫療記錄需要哪些醫生簽署作實，醫生簽署即同意報告內容的準確性；提供清晰指引講述如何修改醫療記錄；確保有一名護士於急救過程中專注負責處理醫療記錄。

4）定期審閱及更新急救車上的物品，以作基本應急用：同意專家證人的意見，院方可考慮加放腎上腺素於急救車上

死者母親林女士表示不滿裁決，不理解為何出現那麼多問題，事件屬於不幸。林又稱，不滿專家的報告只是陳述整個過程，形容是「斬頭斬尾」，更質疑專家所指，何時打腎上腺素結果分別不大的說法。林一度哽咽稱，「作為媽咪，11月13日要幫佢簽死亡證，係十分痛苦」，看到女兒要拔掉氣喉一刻，形容自己欲哭無淚，並對兩名孫兒失去母親，感到可憐。