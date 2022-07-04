DSE放榜｜邊物理治療邊溫習　脊髓性肌肉萎縮症考生最佳5科獲23分 (18:24)

今屆中學文憑試還有一眾身體殘障及患有傷病的學生突破身體限制，努力應考，終取得佳績。香港紅十字會雅麗珊郡主學校一名患有脊髓性肌肉萎縮症的考生林育姗取得最佳5科23分，更是全港唯一一位日校考生在綜合科學科取得5**。她冀能進入科學相關學系，成為一名化驗師。
受病症影響，育姗的肌肉乏力，要以輪椅代步，用手寫字較慢，每天需花一小時接受物理治療，但她仍會把握時間「邊溫邊做」，因「每個人都只有24小時」。備戰DSE時間緊湊，她一天最長會溫習8小時。
因寫字較一般人慢，育姗要比他人付出更多努力，她做功課時會「迫自己寫快點」，平日在家用企架做物理治療時，也會一邊「企直」訓練雙腿肌肉，一邊溫習。第五波新冠疫情嚴重，育姗為免染疫要隔離，備戰期間一直在家。
因病面對很多挑戰，育姗坦言曾經想過放棄，沒有動力溫習，但「把口話唔得，隻手都仲溫緊書」，一想到放棄便會白費過去的努力，故決定堅持下去。放榜獲佳績，育姗靦腆表示很開心。由於喜歡做實驗，她希望能入讀科學相關學系，並成為化驗師，也希望成功考進心儀大學，體驗一下住宿舍、「上莊」和到外地交流的大學生活。
既為她的班主任，也是其綜合科學科老師的譚銘恩指，患脊髓性肌肉萎縮症的學生因肢體乏力，要做實驗、尤其要操作器材，例如解剖會十分困難。不過育姗從沒因病埋怨，靠在社交平台看到的一句語錄「Don't limit yourself, challenge your limits」，鼓勵要突破身體限制，多作不同嘗試。
譚欣慰地說，任教育姗4年以來，看到她是一名「好努力的學生」，只要遇到難題便會「捉住我問」，即使上網課期間，沒有面對面接觸的機會，她也會主動發信息給老師發問，故「她十分值得這個好成績」。