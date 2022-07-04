DSE放榜｜邊物理治療邊溫習　脊髓性肌肉萎縮症考生最佳5科獲23分 (18:24)

受病症影響，育姗的肌肉乏力，要以輪椅代步，用手寫字較慢，每天需花一小時接受物理治療，但她仍會把握時間「邊溫邊做」，因「每個人都只有24小時」。備戰DSE時間緊湊，她一天最長會溫習8小時。

因寫字較一般人慢，育姗要比他人付出更多努力，她做功課時會「迫自己寫快點」，平日在家用企架做物理治療時，也會一邊「企直」訓練雙腿肌肉，一邊溫習。第五波新冠疫情嚴重，育姗為免染疫要隔離，備戰期間一直在家。

因病面對很多挑戰，育姗坦言曾經想過放棄，沒有動力溫習，但「把口話唔得，隻手都仲溫緊書」，一想到放棄便會白費過去的努力，故決定堅持下去。放榜獲佳績，育姗靦腆表示很開心。由於喜歡做實驗，她希望能入讀科學相關學系，並成為化驗師，也希望成功考進心儀大學，體驗一下住宿舍、「上莊」和到外地交流的大學生活。

既為她的班主任，也是其綜合科學科老師的譚銘恩指，患脊髓性肌肉萎縮症的學生因肢體乏力，要做實驗、尤其要操作器材，例如解剖會十分困難。不過育姗從沒因病埋怨，靠在社交平台看到的一句語錄「Don't limit yourself, challenge your limits」，鼓勵要突破身體限制，多作不同嘗試。

譚欣慰地說，任教育姗4年以來，看到她是一名「好努力的學生」，只要遇到難題便會「捉住我問」，即使上網課期間，沒有面對面接觸的機會，她也會主動發信息給老師發問，故「她十分值得這個好成績」。