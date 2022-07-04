新冠疫情｜本港增3805宗新冠陽性個案　即日起隔離安排不再按變異病毒株者區分 (17:05)

衛生防護中心表示，截至本月18日，本港懷疑Omicron BA.2.12.1個案有1093宗，佔整體個案約1.5%至2%；懷疑Omicron BA.4/5的個案則有372宗，佔整體個案0.5%至1%。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.2.12.1及Omicron BA.4/5嚴重性與現行流行病毒株無大分別，故即日起不論屬何種Omicron變異病毒株的感染個案，檢疫隔離安排都會一致。同時強測名單亦不會按Omicron變異病毒株區分，會直接視乎個案多少。

張竹君重申，不論感染何種Omicron變異病毒株，打齊三針疫苗仍有效減低重症及死亡。張竹君亦表示，近期個案上升，當局會集中追查較高風險場所的傳播情况，例如院舍及學校。

至於學校今（20日）增364宗呈報陽性個案，涉及299間學校。另外，有2間學校個別班級須停課一周，包括路德會聖十架學校6B班，有3名學生確診；仁濟醫院林百欣中學3B班，有5名學生確診，當中2名學生來自同一家庭，估計傳播途徑與其他個案相約。早前「靈糧堂幼稚園校巴群組」中，司機之間曾一同用餐，衞生防護中心估計，確診者於聚會時互相感染。另增6間院舍呈報陽性個案。

醫管局就公布，目前公立醫院有1207名病人留醫，隔離病房患者有377人、24人在二線隔離病牀，另有396人於北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫。

九龍醫院康復科病房出現新感染群組，一名男病人入院篩查時檢測呈陽性，經追蹤調查後，發現同房多2名男病人和1名病人服務助理確診。院方正調查個案的關連，相關病房已暫停接收新症和探訪安排；北區醫院內科男病房群組再多1名73歲病人確診，目前情况穩定，病房累計共6名病人和6名員工染疫。